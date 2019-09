LECCO – Domani alle 20.45 al Giuseppe Voltini di Crema andrà in scena il primo turno infrasettimanale della stagione tra Pergolettese e Calcio Lecco. I blucelesti dopo la sconfitta casalinga contro il Monza devono voltare subito pagina e cercare di ritrovare prestazione e punti. Di contro si trovano un avversario galvanizzato dal pareggio ottenuto al Piola di Novara.

Mister Gaburro presenta così la sfida contro i gialloblu: “Partita della svolta? Per entrambe le squadre. Vista la classifica e visto il momento sapevamo che sarebbe stata una partita decisiva e ci stavamo preparando mentalmente già da tempo. Io spero che sia una partita piacevole da vedere e che porti punti a noi. Non mi aspetto una Pergolettese spavalda, ma nemmeno una squadra solo difensiva come hanno fatto di recente. Dal punto di vista psicologico penso stiano molto bene perché sono entrati in una striscia positiva di tre risultati utili. Noi, a prescindere, non siamo nella situazione di sottovalutare nessuno e di certo non lo faremo”.

Marco Gaburro convoca 27 giocatori per la partita di domani. Rientra Carboni, mentre sono sempre out Bacci, D’Anna e Migliorini per infortunio.