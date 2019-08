LECCO – Dopo la sconfitta interna contro la Giana Erminio per 2-1, la Calcio Lecco 1912 fa visita all’AlbinoLeffe per giocarsi, a Gorgonzola, la qualificazione in Coppa Italia C.

Mister Gaburro analizza così il match: “Sicuramente ci siamo complicati la vita nel turno contro la Giana. Dobbiamo cercare di andare a fare almeno due gol e vincere la partita contro una squadra brava a difendersi. L’AlbinoLeffe è capace di sfruttare gli errori che commettono le avversarie, lascia giocare, ma poi è pronta a ripartire. Infermeria? Carissoni ha avuto un problema ma il ruolo del terzino è abbastanza coperto. Recuperiamo Segato dalla squalifica al posto di Scaccabarozzi, mentre sono felice per Pedrocchi e Giudici che stanno recuperando, anche se non vengono convocati. La sconfitta non viene mai digerita bene dentro uno spogliatoio, ma questa ha dato anche segnali di positività, nonostante sia arrivata all’ultimo secondo. La partita contro l’AlbinoLeffe può dare segnali di risposta proprio in questo senso: vedere la reazione della squadra”.