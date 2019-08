LECCO – Nella giornata di mercoledì 28 agosto apre ufficialmente la prevendita di Lecco-Pro Vercelli, match valido per la 2ª giornata del campionato del girone A di Serie C che coincide con l’esordio dei blucelesti in campionato al Rigamonti-Ceppi.

L’orario di apertura della segreteria dello stadio cittadino è dal mercoledì al venerdì 10-12.30/15-19; al sabato 10-12.30. È possibile acquistare i biglietti anche presso il Shamrock Irish Pub di Via Parini 5 tutti i giorni dalle 17.59 alle 2.

PREVENDITA (supplemento di 1,50 euro)

Tribuna d’Onore 48,50 euro

Tribuna Centrale 23,50 euro

Tribuna Centrale Ridotto 18,50 euro

Tribuna Laterale 18,50 euro

Tribuna Laterale Ridotto 13,50 euro

Distinti 13,50 euro

Distinti Ridotto 8,50 euro

Curva Nord 8,50 euro

BOTTEGHINO (il giorno della partita)

Tribuna d’Onore 50 euro

Tribuna Centrale 27 euro

Tribuna Centrale Ridotto 22 euro

Tribuna Laterale 22 euro

Tribuna Laterale Ridotto 17 euro

Distinti 17 euro

Distinti Ridotto 12 euro

Curva Nord 12 euro

Tutti i ragazzi nati dal 2013 al 2007 compresi pagheranno 2 euro, i bambini nati dopo il 2014 possono entrare gratuitamente, purché accompagnati. Hanno diritto alle riduzioni: le donne, gli over 65 e gli under 18.

I biglietti sono a disposizione anche presso i punti vendita Circuito ETES sino alle 19.30 del 31 agosto.

Per la tifoseria ospite il punto vendita più vicino individuato è G.M.G. Tabacchi, tabaccheria al centro commerciale Vercelli all’indirizzo Tangenziale Ovest 13, Vercelli (telefono 0161 294147). Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso. Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di 10 euro più i diritti di prevendita.