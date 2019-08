LECCO – Da mercoledì 28 agosto tutti i tifosi che si sono abbonati alla campagna “Noi C siamo e Voi…” potranno ritirare il biglietto fiscale cartaceo per assistere alle 19 partite casalinghe della Calcio Lecco 1912. Per poter ritirare l’abbonamento è strettamente necessario presentarsi presso la segreteria del Rigamonti-Ceppi con la ricevuta fiscale rilasciata in fase di acquisto. Gli orari di apertura al pubblico della segreteria rimangono invariati: lunedì – venerdì 10-12.30/15-19; sabato 10-12.30

Il biglietto fiscale che verrà consegnato da mercoledì 28 agosto è valido per l’intera stagione 2019/20 e garantisce l’accesso ai 19 match casalinghi di Serie C della Calcio Lecco 1912. Si ricorda che per poter entrare allo stadio il giorno della partita è obbligatorio presentarsi con abbonamento “Noi C siamo e Voi…” e un documento di identità in corso di validità. Tutti gli abbonamenti sono nominali e i posti assegnati.

I badge plastificati verranno stampati il prima possibile. Purtroppo ci sono stati dei ritardi che non dipendono dalla Società Calcio Lecco 1912. Gli abbonati verranno avvisati non appena saranno pronti e si cercherà di agevolarne la consegna.

Alla segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi sarà possibile richiedere il modulo per compilare la deroga del “cambio utilizzatore”, che permette di cedere per una singola partita il proprio abbonamento a un’altra persona. Tale documento è scaricabile anche dal sito ufficiale.

Una volta stampato e compilato con i dati richiesti il modulo, il nuovo utilizzatore del titolo di accesso dovrà presentarsi il giorno della partita con l’abbonamento, una fotocopia del documento d’identità dell’intestatario dell’abbonamento e un proprio documento. Si ricorda che non possibile effettuare cessioni di titoli in versione “ridotta” se il nuovo utilizzatore non ha diritto a beneficiarne.

Chi volesse abbonarsi ha ancora tempo, ecco tutti i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti.

Regole generali:

Per accedere al Rigamonti-Ceppi nel giorno della partita bisogna essere sempre in possesso di un documento di identità valido da esibire agli steward.

Presentarsi agli ingressi dello stadio con l’abbonamento o il biglietto. Quest’ultimo va conservato fino al momento dell’uscita dallo stadio.

Ogni spettatore ha il diritto di occupare il posto assegnato con l’acquisto del biglietto/abbonamento, pertanto non è permesso occupare posti differenti e nel caso va liberato il posto occupato erroneamente quando richiesto dal legittimo proprietario del biglietto/abbonamento.

Ogni spettatore può essere sottoposto a controlli, anche da parte degli steward e a mezzo di metaldetector, per evitare che vengano introdotti materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le eventuali indicazioni fornite dagli steward.

È consentito introdurre gli ombrelli allo stadio, purché siano di piccole dimensioni e senza punte.