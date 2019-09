LECCO – Freccia 45, Associazione no profit per la protezione e difesa animale, promuove la solidarietà tra esseri umani ed amici a quattro zampe, con la VII edizione della sfilata di cani e umani che si terrà anche questa volta a Lecco in Piazza XX Settembre. L’evento, previsto per domenica 22 settembre alle 14:30 fa parte di “Manifesta“, rassegna del sociale che si tiene ogni anno in Provincia di Lecco con il Patrocinio del Comune di Lecco e di Regione Lombardia e che vede all’opera tutto il mondo del no profit.

La sfilata, che vuole mettere in risalto l’affetto e l’amicizia tra gli esseri viventi di qualsiasi natura, non ha linguaggio né nazionalità e sarà l’occasione per mostrare ancora una volta che con-vivere e condividere il proprio tempo con gli amici pelosi è simpatico e divertente, chè essi sono al nostro fianco contraccambiando sempre affetto, fiducia e lealtà.

Al termine della sfilata saranno premiati gli amici più affiatati e i più simpatici. Gli interessati per informazioni e iscrizioni potranno contattare ufficiostampa@freccia45.org – tel. 3663566015.