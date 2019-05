COMO – Livello di guardia elevato oggi a Como in occasione della partita di poule scudetto di serie D. Alle 16 allo stadio Sinigaglia Como e Lecco si affronteranno in un derby atteso da inizio stagione e le forze dell’ordine hanno messo in atto il piano sicurezza per evitare scontri tra tifosi partendo dalle modifiche alla viabilità attorno al campo da gioco.

Sospesa dunque la circolazione veicolare già dalle 8 di questa mattina lungo viale Vittorio Veneto nel tratto dall’intersezione con via F. Rosselli sino al monumento ai caduti (eccetto per veicoli autorizzati (personale-steward), bus calciatori ospiti, nonché per i veicoli provenienti da via Sinigaglia ed in uscita su viale F. Rosselli), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia (da piazzale Somaini a via Rosselli), via Sinigaglia, via Martinelli, via Scarabota, via Campo Garibaldi. Recinzioni mobili per bloccare anche il passaggio pedonale installate in viale Puecher, via Sinigaglia, via Martinelli , Campo Garibaldi, Giardini Pubblici a lago.

In deroga a quanto sopra, dove non fisicamente impedito dalle barriere mobili, potranno accedere i veicoli dei residenti con posto auto su area privata o in presenza di stalli di sosta liberi, e compatibilmente con la situazione dell’ordine pubblico, i residenti con abbonamento annuale alla sosta su area pubblica (stalli blu) Zona 11.

In presenza di particolari situazioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, a giudizio del dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Como, potrà essere disposto in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo viale Sinigaglia ed a termine gara la momentanea chiusura di via Recchi, eccetto per i veicoli autorizzati in senso opposto di marcia;

Dalle 10 e comunque non oltre le 19 è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli per tutte le categorie di veicoli compresi quelli autorizzati (abbonamento residenti) e quelli a servizio delle persone invalide lungo viale Puecher, viale Masia (da piazzale Somaini a viale F.Rosselli), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Sinigaglia (da via Masia a viale Vittorio Veneto), piazzale Somaini, via Martinelli, via Campo Garibaldi, via Sinigaglia (da via Masia a fondo cieco), piazzale San Gottardo (area parcheggio antistante la stazione di Como San Giovanni), viale Rosselli, via Recchi nel tratto compreso da via Sant’Elia a viale F.Rosselli.

Sono autorizzati alla sosta in viale Puecher, area antistante il monumento ai caduti, i bus e le autovetture dei tifosi della Calcio Lecco.