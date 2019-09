LECCO – In allenamento a notte inoltrata, un runner s’infortuna sul Resegone, il Soccorso alpino stazione di Lecco e l’elisoccorso lo raccolgono alle prime luci dell’alba.

Erano in due e si stavano allenando per una corsa in montagna da affrontare sul monte Bianco, purtroppo in discesa un monzese di 47 anni ha messo male un piede e si è storto la caviglia cadendo dal sentiero, poco sopra alla Capanna Monza. Un incidente che non gli ha consentito di proseguire l’attività. Purtroppo in quel punto i cellulari dei due sportivi non prendevano e il compagno è quindi sceso fino al punto in cui ha potuto realizzare la chiamata di aiuto.

Per recuperare l’uomo sul posto di sono portate due squadre del Cnsas. Poi con l’alba, per non rischiare su un terreno particolarmente pesante, grazie a una radura aperta in un boschetto, hanno permesso all’elisoccorso di completare l’intervento, verricellando il ferito.

RedCro