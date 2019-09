LECCO – Ripartono anche quest’anno le attività di educazione popolare del circolo Arci EduPop di Lecco: corsi, seminari, laboratori e workshop organizzati su differenti tematiche per i soci dell’associazione.

Apertura verso differenti culture, sviluppo della creatività e dell’espressività individuale, cura di sé stessi: questa la proposta di educazione popolare dell’Arci per affrontare un contesto sociale in costante evoluzione, investendo il proprio tempo libero in attività di formazione utili a vivere consapevolmente la società, per essere cittadini attivi e capaci di cambiare il proprio contesto di vita. Una proposta formativa e culturale popolare, accessibile, strutturata a costi contenuti per promuovere la diffusione di un sapere plurale e la difesa del diritto alla cultura di tutti e per tutti, in cui le varie discipline di insegnamento vengono affrontate in modo non istituzionale ma secondo modalità creative e socializzanti.

Un progetto formativo di qualità, costruito da docenti qualificati siano in grado di dar vita a un’offerta diversificata e sempre viva, e che spazia dalle lingue straniere, con insegnanti qualificati e madrelingua, al benessere, con un’offerta che spazia dalle discipline olistiche a quelle di movimento, con un’attenzione particolare alle donne, alla cucina, dove è possibile sperimentarsi in ambiti sia tradizionali che esotici e innovativi, attenti alla salute e al consumo critico.

In ultimo, quest’anno, grande spazio alla creatività, con la nascita di un nuovo spazio ad essa dedicato dove insegnanti qualificati propongono attività utili sia a potenziare le capacità espressive di ciascuno che a fornire utili suggerimenti per migliorare tecniche e modalità di lavoro. Per principianti e non, un’occasione per condividere insieme agli altri la passione per le discipline pittoriche e plastiche. Lo spazio si trova al circolo Arci Promessi Sposi di viale Lombardia n°7 ed è prevista per sabato 5 ottobre dalle 14 alle 18 una giornata di open day per incontrare gli insegnanti e avere un piccolo assaggio di tutte le discipline proposte.

Sul sito www.edupoplecco.org è consultabile l’elenco di tutti i corsi, le info utili per le iscrizioni e molto altro. Tutti i corsi sono riservati ai Soci Arci.