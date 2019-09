LECCO – Causa civile per “danni d’immagine” intentata a Lecco dall’A.C. Milan nei confronti della Vini Caldirola, nota azienda basata a Missaglia. Prima udienza mercoledì davanti al giudice Mirco Lombardi per fatti risalenti a due anni fa quando il produttore vinicolo brianzolo prese parte a una fiera in Cina, presentando i suoi vini con il marchio del club rossonero – secondo l’accusa senza che fossero stati stipulati accordi in materia.

Per anni la Caldirola si era legata commercialmente con Milan, poi nel 2015 la partnership si era interrotta: la presenza del marchio rossonero sulle bottiglie dell’azienda dopo quella data è quindi al centro della controversia in tribunale, con la richiesta di 100mila euro per danni d’immagine da parte del soldalizio milanese.

Nella prossima udienza verranno ascoltati alcuni testimoni.