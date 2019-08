LECCO – La Calcio Lecco 1912 si prepara all’esordio casalingo in Serie C contro la Pro Vercelli, formazione che nella prima giornata ha superato la Pianese per 2-0.

Mister Gaburro è fiducioso e la sconfitta di Arezzo non rappresenta un campanello d’allarme, ma un punto da cui ripartire per reagire: “Siamo pronti e carichi ma lo schiaffone deve farsi sentire per un po’: Ho un gruppo di ragazzi fantastici dal punto di vista calcistico e umano. Sconfitta in preventivo con l’Arezzo? Non mi piace mettere in preventivo le cose. Io sono tranquillo, perché è ancora difficile capire i veri valori. Penso di avere un gruppo valido, l’infermeria si sta svuotando e sono molto fiducioso per il lavoro che stiamo facendo”.

Gaburro analizza così gli avversari allenati dal Campione del Mondo 2006 Alberto Gilardino: “La Pro Vercelli per tradizione è una squadra che da venticinque anni fa la categoria e quindi è un elemento da sottovalutare per una realtà del genere. Fino a pochissimi anni fa faceva la Serie B e quindi ha pubblico e tradizione. Anche noi tuttavia abbiamo altra carica ambientale e potremo contare proprio su questo, sul fatto che giocheremo di fronte ai nostri tifosi che ci danno sempre un grande supporto“.

I 25 convocati del Lecco anti Pro Vercelli

Torna a disposizione Lisai, mentre Carboni e Carissoni continuano il loro lavoro di recupero.