LECCO – Gli episodi contestati risalgono a due anni fa, quando A. C., ventenne lecchese, spacciandosi per tecnico del Comunale cercò di truffare tre famiglie residenti in città – proponendo loro dei contratti per la fornitura di luce e gas (fasulli). Il presunto tecnico si era presentato nell’aprile del 2017 in alcuni condomini di via Moro e via Belfiore, provando i suoi raggiri senza successo: venne infatti immediatamente denunciato.

Martedì il giovane è stato condannato per tentata truffa dal giudice monocratico Martina Beggio a quattro mesi, con una multa da 200 euro.