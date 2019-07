MILANO – Non sono mancati gli oratori estivi lecchesi alla grande kermesse di tre giorni e due notti organizzata dalla Fom – Fondazione Oratori Milanesi e dal Csi Centro Sportivo Italiano comitato di Milano nell’area ex Expo. Ritmi frenetici un tante gare, con la possibilità di provare tantissimi sport, laboratori, attività in movimento, dalla corsa al circo, dal salto all’arrampicata, dagli scacchi alla vela.

La giornata agonistica di Oralimpics, fra le più calde di questa estate, ha visto in movimento più di 3.000 preadolescenti, ragazzi tra i 12 e i 14 anni, ed è stato l’Oratorio più grande del mondo. I giovanissimi non hanno ridotto il loro entusiasmo neppure quando hanno vissuto le premiazioni degli sport individuali e la festa di animazione in pieno stile Fom, con la presenza attiva sul palco di un gruppo di animatori che sono stati a Capizzone e che ha fatto le ore piccole. Al termine delle intense giornate la preghiera finale presieduta da monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della Zona IV di Rho.

Per Lecco hanno partecipato gli oratori di Ballabio, San Carlo di Acquate e Olate, Castello e San Luigi di San Nicolò e Pescarenico. Per San Luigi di Lecco si è trattato della prima partecipazione con una ventina i giovani atleti. La fiaccola è stata consegnata venerdì sera nel corso della festa oratorio estivo. Non sono mancate anche cinque medaglie vinte tre ad Acquate e Olate Laura Vergani 3° posto in carabina, Daniele Mezzera 2° posto in arrampicata maschile e Margherita Angioletti 2ª in tiro con l’Arco. Due all’oratorio San Luigi: Anna Rota 2° posto arrampicata femminile ed Eleonora Redi 3° posto atletica velocità.

“Queste Olimpiadi degli oratori sono state la “bella notizia”, – hanno affermato gli organizzatori sul sito Chiesadimilano.it – anzi la ‘bella storia’ di questa calda estate. Nel cuore dell’Oratorio estivo abbiamo donato a più di tremila preadolescenti l’esperienza dell’oratorio più grande del mondo, carico di tutto il meglio che lo sport sa dare alla vita, grazie al connubio fra Csi e Fom. Domenica è stata la giornata della proclamazione dei vincitori di quest’anno.”

Oratorio San Luigi Lecco e Pescarenico

Oratorio San Carlo Acquate e Olate

Oratorio di Castello di Lecco

Oratorio di Ballabio