VARENNA – “Coraggio! L’economia al tempo dei populismi: i giovani imprenditori, la loro storia, le sfide di domani” è il titolo dell’assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio che quest’anno celebrano rispettivamente il quarantesimo ed il venticinquesimo anniversario.

Per quest’occasione il gruppo ha realizzato un documento, che ripercorre le tappe più significative dell’attività in questi anni ricordando anche i presidenti che si sono alternati alla guida delle due compagini, destinato ad essere distribuito ai partecipanti dell’incontro in programma venerdì 21 giugno alle 16 a Villa Monastero (Varenna).

“Siamo un gruppo di giovani che inizia ad avere alcuni anni di esperienza alle sue spalle, che celebra la sua breve ma significativa storia pensando al futuro – sottolinea il presidente Giacomo Riva – Siamo giovani imprenditori e, proprio per questo, abbiamo bene a mente l’importanza di conoscere il nostro passato, per trarne consapevolezza e saggezza utili alle scelte che dovremo fare per crescere insieme alle nostre imprese.

Non a caso, uno dei momenti dell’assemblea sarà dedicato al confronto con due past-president. Al centro dei lavori, ci sarà soprattutto il tema del ruolo dei giovani per il futuro dell’economia del Paese, in un panorama caratterizzato da una crescente tendenza al populismo”.