LECCO – Bilancio positivo per la Festa Popolare Carozzi Sandionigi organizzata nel cuore di lecco dall’oratorio San Luigi conclusa domenica con il Trofeo polisportivo.

Il momento è stato fortemente voluto dal vicario per la pastorale giovanile don Filippo Dotti e dal parroco don Davide Milani che hanno voluto la festa di fine anno dell’oratorio come un momento in cui molte persone si riunissero per giocare, cantare, recitare, mangiare e pregare.

La serata di apertura è stata una occasione davvero speciale, con lo spettacolo di Giacomo Poretti e della moglie Daniela Cristofori che hanno portato in scena Litigar Danzando un dialogo sulla coppia e sul ben litigare per poi mettersi d’accordo. Si sono quindi susseguiti momenti di musica, di gioco come il torneo di burraco che ha visto la presenza di oltre 40 coppie. Domenica 26 la tradizionale Festa del Grazie con la messa e il pranzo comunitario. Martedì 28 maggio la giornata del Giocasport ha visto la presenza di molti bambini che intendono avvicinarsi allo sport grazie al G.S.G. Lecco 1947. Grande successo dei Cani Sciolti nel concerto serale dedicato ad adolescenti e giovani.



Un grande apprezzamento è andato ai ragazzi che si sono messi alla prova sul palco come il Gruppo Medie che ha proposto il recital di Pinocchio e gli adolescenti e giovani hanno rappresentato la commedia divertente Cercasi Erede strappando grandissimi applausi.

Sabato 1 giugno l’oratorio San Luigi ha partecipato alla Resegup offrendo il proprio servizio per il Pasta Party: il cortile dell’oratorio si è riempito di atleti e amici degli sportivi che hanno corso questa skyrace così importante per la città.

La festa si è conclusa il 2 giugno con il Trofeo Polisportivo 9° Memorial Carozzi Sandionigi. Durante le giornate in molti hanno potuto visitare il “Matitone”.

Il Torneo Polisportivo:

I recital Pinocchio e Cercasi Erede: