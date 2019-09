NOVARA – Novara-Lecco è l’anticipo del girone A della 3ª giornata del campionato di Serie C. Questa sera alle 20.45, al Silvio Piola si affronteranno due squadre che hanno sinora raccolto 3 punti in classifica ma con il morale agli antipodi. I piemontesi sono infatti reduci dalla sconfitta per 2-0 maturata sul campo del Monza, mentre i blucelesti hanno vinto con lo stesso risultato il loro impegno casalingo contro la Pro Vercelli.

Per il Lecco l’entusiasmo nato dopo domenica scorsa è servito da trampolino di lancio per preparare questa sfida delicata, ecco il punto di mister Gaburro: “Contro il Novara sarà un test che deve darci come obiettivo la continuità, anche se non sarà facile da ottenere. L’esperienza di Arezzo è stata forte e richiede più dimostrazioni da parte nostra. In casa abbiamo avuto la capacità di fare un certo tipo di partita e guadagnarci i tre punti, mentre in trasferta dobbiamo ancora vedere cosa saremo in grado di fare. Il pubblico del Novara è molto caldo, uno dei più numerosi nel nostro girone. Per fare risultato su questi campi è necessario essere molto maturi, ma questo è un gruppo che può contare ad oggi su almeno 18 giocatori titolari. Novara? È una squadra che senza dubbio attacca, ma starà a noi condizionarla nel come attaccheranno”.

La probabile formazione (433): Bacci; Magonara, Vignati, Malgrati, Procopio; Moleri, Migliorini, Segato; D’Anna, Capogna, Giudici.