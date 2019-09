CREMA (CR) – Tre punti d’orgoglio per il Lecco che passa in vantaggio nel primo tempo con Pedrocchi, si vede rimontato a otto minuti dalla fine ma ha la forza di riprendere il risultato pieno con il gol di Segato all’87’.

Blucelesti avanti al 21′: respinta corta dopo un traversone di Maffei e Pedrocchi insacca l’1-0. Nella ripresa, Franchi pareggia all’81’ con un destro a giro dalla lunghissima distanza su cui Safarikas appare non preparato. Sei minuti più tardi la rete della vittoria di Segato che finalizza una ripartenza del Lecco e chiude il conto.

Il tempo per festeggiare però è poco, perché domenica arriva l’Alessandria al Rigamonti-Ceppi e la vittoria di stasera deve essere il trampolino di lancio per continuare sulla strada giusta.

LA CRONACA

Gaburro ritorna al fidato 4-3-3 con Giudici e Maffei sulle fasce e Pastore nel ruolo di terzino sinistro. I padroni di casa nel giro di 6 minuti costruiscono due occasioni importanti di testa, colpendo anche la traversa con Canessa che sbaglia clamorosamente a porta praticamente vuota. Dopo lo spavento iniziale il Lecco si riprende e si fa vedere dalle parti di Ghidotti con Moleri prima e Carissoni poi. È il preludio del gol, perché i blucelesti giocano meglio e al 21’ passano in vantaggio grazie alla bordata in controbalzo di Pedrocchi che non lascia scampo all’estremo portiere difensivo. I gialloblu ci provano ancora di testa e ancora con Canessa, ma la palla si spegne sul fondo. Nel finale di tempo non succede molto e il Lecco porta negli spogliatoi il vantaggio minimo.

La Pergolettese cambia Sbrissa con Franchi, ma è Ciccone il primo ad avvicinarsi al pareggio. Gaburro risponde con Capogna e Segato, ma il gioco di entrambe le compagini stenta a decollare. I padroni di casa insistono nel cercare il pareggio, però è il Lecco ad avere l’occasione più ghiotta con Maffei, che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore gialloblu. All’80’ Safarikas para, ma nulla può sulla sventola di Franchi che segna il gol dell’1 a 1 un minuto più tardi. Il match sembra stregato, ma in contropiede i blucelesti riescono a servire Segato davanti a Ghidotti: palla in rete e festa grande, con la panchina tutta in campo per esultare il gol che vale il 2 a 1 finale.

A fine gara, mister Marco Gaburro elogia la prestazione dei suoi: “È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre che avevano voglia dei 3 punti. Si poteva chiudere prima questo match, sia da una parte che dall’altra. È stata una bella partita, vanno fatti i complimenti anche a loro perché non sono scese in campo due formazioni schierate solo per fare 0 a 0. Noi abbiamo giocato con il 4-3-3 per tutti i novanta minuti, loro hanno messo quattro punte e quindi nel secondo tempo ci stava essere schiacciati un pochino, ma ho visto una squadra sempre compatta. Safarikas? Ha giocato una partita da 8. Il gol di oggi è imparabile”.

TABELLINO

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti, Fanti (Ferrari dal 76’), Villa, Canini, Panatti, Ciccone, Bakayoko, Morello (Malcore dal 68’), Canessa, Sbrissa (Franchi dal 46’), Agnelli (Muchetti dal 76’). A disposizione: Romboli, Manzoni, Lucenti, Poledri, Girgi, Coly, Belingheri, Brero. Allenatore: Matteo Contini.

LECCO (4-3-3): Safarikas; Pastore, Vignati, Bastrini, Carissoni; Pedrocchi, Moleri, Marchesi (Segato dal 52’); Maffei, Giudici (Lisai dall’86’), Chinellato (Capogna dal 52’). A disposizione: Jusufi, Malgrati, Samake, Alborghetti, Procopio, Merli Sala, Scaccabarozzi, Nacci, Fall. Allenatore: Marco Gaburro.

Ammoniti: Canini per la Pergolettese; Pedrocchi, Safarikas, Maffei per il Lecco.

Espulsi: Canini della Pergolettese per doppia ammonizione all’87’.

Arbitro: Sig. Matteo Centi (Viterbo)

Assistenti: Sig. Claudio Barone (Roma 1) – Sig.ra Giulia Tempestilli (Roma 2)