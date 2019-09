LECCO – In occasione del suo trasferimento, il colonnello dei carabinieri Pasquale Del Gaudio ha voluto esprimere parole di saluto e di ringraziamento ai suoi collaboratori, alle autorità e alle comunità della provincia di Lecco.

Da lunedì 9 settembre assumerà l’incarico di comandante del provinciale dei carabinieri di Cuneo. A Lecco arriva, come anticipato da Lecco News, il colonnello Igor Infante.

Nel lasciare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco dopo tre intensi anni, consentitemi di ringraziare innanzitutto i Carabinieri, di cui sono stato orgoglioso Comandante, in servizio alle Compagnie di Lecco e di Merate, a quelli delle quindici Stazioni presenti in provincia, del Reparto Operativo e dell’Ufficio Comando, per l’altissimo livello professionale che hanno saputo esprimere nel quotidiano servizio, di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità della provincia di Lecco.

Un ringraziamento particolare al signor Prefetto Michele Formiglio per la sua guida attenta ed autorevole. Un ringraziamento per la sincera collaborazione ed un abbraccio affettuoso rivolgo al Questore e al Comandante della Guardia di Finanza. Un saluto deferente alla magistratura lecchese, ai suoi vertici requirenti e giudicanti, per l’eccellente clima di collaborazione che i Carabinieri trovano quotidianamente nei rapporti con gli uffici giudiziari che consentono di ottenere quell’osmosi necessaria per contrastare le diverse forme di criminalità. Un cordiale saluto ai Sindaci della provincia per la costante collaborazione e vicinanza ai Carabinieri.

Fui accolto da uno splendido sole che si stagliava sulle acque del lago, un incanto! Ho imparato a conoscere e ad apprezzare il carattere dei lecchesi, cordiale e concreto! Mi appresto a concludere il mio periodo di servizio in questa splendida terra e le numerose attestazioni di stima e fiducia che mi pervengono confermano che il costante contatto con i cittadini, la professionalità, l’umanità e la fedeltà alle istituzioni, tutte qualità fondamentali per i Carabinieri chiamati a garantire quotidianamente la sicurezza dei cittadini.

Pasquale Del Gaudio