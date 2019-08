GORGONZOLA (MI) – Serviva una vittoria – e con almeno due reti segnate – per proseguire il cammino in Coppa Italia di Serie C: il Lecco i due gol li mette a segno e passa il gironcino, approdando al primo turno a eliminazione diretta.

L’Albinoleffe in questo momento non dispone di un suo terreno di gioco e dunque è ospitato dalla Giana Erminio. Sul campo comunale di Gorgonzola si parte dopo avere osservato un minuto di silenzio in ricordo del grandissimo Felice Gimondi, scomparso ieri.

Fasi di studio, poi il patatrac al 35′: rete degli orobici con Sibilli che approfitta di una disattenzione della retroguardia bluceleste (anche oggi in tenuta tutta gialla).

All’ultimo minuto del primo tempo il pareggio del Lecco: su tiro-cross di Maffei deviazione sfortunata di Nichetti che mette fuori causa Savini.

Il gol decisivo del 2-1 per il Lecco arriva al 48′ grazie al bomber Capogna che riceve in area e si gira all’improvviso, sorprendendo Savini.

Dopo una ripresa combattuta, il signor Frascaro di Firenze concede 5 minuti di recupero (come avvenuto nel match al Rigamonti-Ceppi, quando la Giana ribaltò il risultato proprio nell’extra time). Sudori freddi per il Lecco, ma tutto finisce al meglio e dunque si vola al primo turno di Coppa.

RedSpo

ALBINOLEFFE-LECCO 1-2

ALBINOLEFFE (442): Savini; Mondonico, Gavazzi, Riva, Ruffini; Gusu (33′ s.t. Cori), Nichetti (14′ s.t. Genevier), Quaini (14′ s.t. Mandelli), Gelli; Ravasio (14′ s.t. Galeandro), Sibilli (33′ s.t. Kouko).

A disposizione: Bertani, Canestrelli, Cortinovis, Pagno, Rasi.

All. Zaffaroni.

LECCO (433): Bacci; Alborghetti, Malgrati, Carboni (Merli Sala 45′ s.t.), Procopio (36′ s.t. Samake); Moleri (43′ s.t. Marchesi), Segato, Migliorini; D’Anna (43′ s.t. Nacci), Capogna (25′ s.t. Chinellato), Maffei.

A disposizione: Safarikas, Jusufi, Magonara, Marchesi, Nivokazi, Vignati.

All. Gaburro.

MARCATORI: Sibilli (AL) 35′ p.t., Maffei (LC) 45′ p.t., Capogna (LC) 3′ s.t.

AMMONITI: Mandelli (AL), Moleri e Maffei (LC)

ARBITRO: Frascaro di Firenze