LECCO – Si chiama, o meglio, si fa chiamare Pierfrau il giovane cantautore lecchese che nei giorni scorsi ha pubblicato il suo nuovo singolo: “La Sedia Di Thonet“. Un nome bizzarro, penseranno in molti, se non si conosce il pensiero dietro al titolo della canzone, espresso poi in note ben più limpide nel testo. Michael Thonet, infatti, è uno degli uomini copertina della rivoluzione del design della seconda metà del 1800, divenuto celebre per ever introdotto una “semplice” sedia che molti di noi considereremmo banale, ma che è stata una grandissima innovazione per gli anni seguenti.

Cosa vorrà intendere dunque il cantante dietro a questa metafora? Ce lo spiega lui stesso, affermando come il suo singolo affronti una tematica molto vicina, quella del pregiudizio umano, di dare le cose per scontate “di primo acchito” quando in realtà non lo sono. Il motto della canzone spiega Pierfrau, può così riassumersi: “Conoscersi è completarsi“.

Nel video, girato a Berlino durante l’estate, il giovane artista e l’attrice ballano, ridono e giocano, sfidando la “banalità” del mondo fissato con un “pregiudizio da smontare”. E allora, se troppo presto non vogliamo giudicare, proviamo ad ascoltare?

G.G.