LECCO – Tentato furto nelle case di Laorca domenica in tarda serata. I malintenzionati avrebbero voluto approfittare della popolazione raccolta in oratorio per la “Terza de Loi”, la tradizionale festa del rione, per intrufolarsi in qualche appartamento e cercare probabilmente denaro e gioielli.

I ladri però sarebbero stati notati proprio mentre cercavano di introdursi in una proprietà privata non lontana dalla chiesa e quindi – raccontano i laorchesi alla redazione di Lecco News – messi in fuga dall’intervento di alcuni residenti. In pochi minuti tutta la popolazione era in allerta ma dei malintenzionati nessuna traccia.

RedCro