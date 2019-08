LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto.

CORSO MONTE ORTIGARA e CORSO MONTE SAN GABRIELE, dalle 9 del 5 agosto alle 18 del 9 agosto, dalle 7.30 del 12 agosto alle 18 del 14 agosto, dalle 7.30 del 19 agosto alle 18 del 23 agosto e, in caso di imprevisti o maltempo dalle 7.30 del 26 agosto alle 18 del 30 agosto senso unico alternato regolato da impianto semaforico per lavori di rifacimento impianto di pubblica illuminazione (Impresa Francesetti per conto di Enel Sole)

VIA PASCOLI, dalle 8 alle 18 di venerdì 2 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA GIUSTI, angolo via Mons. Polvara, parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibra ottica, dal 5 al 9 agosto (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Solferino, dalle 8 alle 18 dei giorni 5 e 6 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA ALLA SPIAGGIA dal 5 al 9 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO con ingresso da via Sassi n. 6 totale chiusura per lavori di manutenzione generale dal 5 al 25 agosto (Condominio Il Giardino);

VIA SANT’EGIDIO dal 6 al 10 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GALILEO GALILEI dal 6 al 10 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DEL SARTO, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete acquedotto dal 6 al 7 agosto (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA CANTARELLI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Ponte Alimasco, dalle 8 alle 18 del 7 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA VALSECCHI dal 7 al 12 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MOVEDO dal 7 all’8 agosto parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA BARACCA, tratto all’altezza dei civici 13, 15, 19 e 21, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusini fognatura, dall’8 al 9 agosto (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding );

CORSO BERGAMO, tratto compreso tra la Chiesetta del Beato Serafino e il confine con Vercurago, totale chiusura dalle 21 dell’8 agosto alle 6 del 9 agosto e dalle 21 del 9 agosto alle 6 del 10 agosto per lavori di manutenzione strade – rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali spa di Cisano per conto del Comune di Lecco);

PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELL’ISOLA dal 10 al 18 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione generale (Amm.re Condominio);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372