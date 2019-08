LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre. Segnaliamo in maniera particolare la totale chiusura per lavori di ripristino manto stradale in programma dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18 di lunedì 26 agosto in via Piloni, nel tratto compreso tra il civico 12 e il civico 26 (Impresa Devizzi srl per conto di Lario Reti Gas srl).

Comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA UGO FOSCOLO dal 26 agosto al 3 settembre parziale restringimento per lavori di realizzazione dispersore verticale per protezioni catodica (Impresa Calzolari Perforazioni srl di Solignano per conto di Lario Reti Gas);

VIA MAZZUCCONI altezza di via san Martino dal 26 agosto al 1 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Pozzi Virginio Strade srl per conto di Lario Reti Holding);

VIA QUARTO altezza di via san Martino dal 26 agosto al 1 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Pozzi Virginio Strade srl per conto di Lario Reti Holding);

VIA VITTORIO VENETO altezza di via Pola dal 26 agosto al 1 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Pozzi Virginio Strade srl per conto di Lario Reti Holding);

VIA AI MOLINI partendo da via Laini dal 26 agosto al 1 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Pozzi Virginio Strade srl per conto di Lario Reti Holding);

VIA PREALPI zona Funivia dal 26 agosto al 1 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Pozzi Virginio Strade srl per conto di Lario Reti Holding);

VIA SALITA DEI BRAVI, intersezione viale Montegrappa, il 27 agosto totale chiusura per lavori di riparazione perdita di fognatura (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA CANTARELLI, tratto da via Rosselli a via Ponte Alimasco, dalle ore 8.00 allo ore 18.00 del 28 agosto e del 29 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione manto stradale (Impresa Vitali srl per conto del Comune);

VIA F.LLI ROSSELLI, dalle ore 8.00 allo ore 18.00 del 28 agosto e del 29 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione manto stradale (Impresa Vitali srl per conto del Comune);

PIAZZA DELLA NAZIONI, dalle ore 8.00 allo ore 18.00 del 30 agosto parziale restringimento per lavori di manomissione suolo pubblico (Impresa Brizzolari sas).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372