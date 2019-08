LECCO – L’attesa è finita; tra poche ore, al Comunale di Arezzo, il fischio di Mario Sala di Palermo darà ufficialmente il via al campionato di serie C del Calcio Lecco. Dopo la lista dei convocati e le parole di mister Gaburro, pubblichiamo le probabili formazioni che si contenderanno i primi tre punti di questo campionato.

I padroni di casa non potranno tenere conto degli ultimi nuovi acquisti per dei ritardi nei tesseramenti, oltre che alcuni infortuni e squalifiche, per un totale di sette indisponibili. Anche bomber Cutolo, in recupero da un infortunio, non figura tra i titolari, ma è probabile un suo ingresso a partita in corso.

Quasi completa invece la rosa dei blucelesti, che non possono contare sugli indisponibile Carboni, Carissoni e Lisai. Il tridente offensivo sarà affidato ai due trascinatori D’Anna e Capogna, affiancati dal nuovo acquisto Maffei. Ballotaggio sulla destra, dove Magonara e Alborghetti si contendono un posto da titolare.

AREZZO (4-2-4) : Pissardo – Luciani, Borghini, Baldan, Corrado – Buglio, Volpicelli – Belloni, Cheddira, Mesina, Rolando.

LECCO (4-3-3): Bacci – Procopio, Malgrati, Merli Sala, Alborghetti – Migliorini, Moleri, Segato – D’Anna, Maffei, Capogna.