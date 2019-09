LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco organizza nel pomeriggio di giovedì 19 settembre l’incontro “Let’s Study Away 2019”, un evento rivolto ai ragazzi delle classi terze degli istituti superiori con l’obiettivo di informare gli studenti in merito alle opportunità di frequenza del quarto anno di studi superiori all’estero, arricchendo il proprio percorso formativo e di crescita personale.

Per l’occasione saranno presenti presso il Laboratorio Aperto! del Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo, in via dell’Eremo 28, i referenti di tre realtà territoriali che offrono servizi per un periodo di studio all’estero: AFS Intercultura Lecco, IH Team Lingue Lecco e INPS per la presentazione del bando di concorso programma ITACA, quest’ultimo riservato ai figli o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.

Gli incontri con le agenzie specializzate offriranno l’opportunità a tutti i presenti di approfondire le tematiche riguardanti i passaggi da affrontare prima, durante e dopo la partenza attraverso la conoscenza di un panorama di programmi vario, le cui informazioni specifiche saranno reperibili grazie alla presenza degli specialisti ed eventualmente ai successivi appuntamenti da realizzarsi con gli esperti presso le sedi territoriali delle agenzie della città di Lecco. Verrà inoltre distribuita gratuitamente una guida delle principali proposte delle agenzie con sede a Milano e in altri comuni della regione.

“Un’iniziativa ricorrente, che il servizio giovani propone ai ragazzi delle classi terze degli istituiti superiori, offrendo loro la possibilità di cogliere occasioni formative in grado di arricchire la loro esperienza personale, oltre che il loro curriculum scolastico” commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. “L’anno scolastico all’estero rappresenta infatti un vero percorso di crescita, grazie all’incontro con altre culture, la possibilità di studiare al di fuori del contesto tradizionale e quella di apprendere una lingua straniera, un’opportunità che può davvero fare la differenza”.



Sulla pagina Facebook Informagiovani Lecco e sul profilo Instagram informagiovani_lecco sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per iscriversi all’evento informativo. Per contattare il Servizio Giovani per ulteriori approfondimenti è possibile scrivere a informagiovani@comune.lecco.it o telefonare al numero 0341.493790.