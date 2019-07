LECCO – Alla scadenza del bando indetto per l’alienazione dell’ormai “famoso” immobile di proprietà del Comune di Lecco sito in via Roma 51, fissata per le 12 di oggi mercoledì 10 luglio, ancora una volta “non risultano pervenute offerte”.

Palazzo Ghislanzoni, via Roma 51 >

Il commento dell’assessore al Patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi: