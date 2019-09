LECCO – Lecco-Siena è una sfida che vede opporsi due squadre che si trovano a 3 punti in classifica e con tanta voglia di rivalsa dopo l’ultimo turno. I bianconeri fin qui hanno perso i due match casalinghi, conquistando il successo solo in trasferta. Un percorso completamente opposto a quello dei blucelesti che tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi possono sempre contare sull’apporto non indifferente del pubblico.

Mister Gaburro nella consueta conferenza stampa della vigilia fa il punto generale della situazione: “Il Lecco è leggermente sotto la media di punti che deve tenere, ma bisogna tenere conto che ha avuto due trasferte difficili. Non abbiamo un calendario agevolissimo, ma non dobbiamo soffermarci troppo su questi aspetti. Il Siena è una squadra molto forte tecnicamente, superiore a Novara e Pro Vercelli, ma in questo momento è in difficoltà mentale. Vedremo che partita faranno qua da noi, perché c’è molta tensione ed entrambe le compagini vogliono mostrare di cambiare rotta. Bacci? Ha subito un grave infortunio di gioco purtroppo, ma abbiamo Safarikas che sta lavorando molto bene. Carboni sta migliorando e sono fiducioso per il suo recupero”.