LECCO – Previste per sabato condizioni atmosferiche critiche, in particolare dal tardo pomeriggio con fenomeni temporaleschi e vento forti e possibili grandinate. Palazzo Bovara rilancia l’allerta maltempo prevista della protezione civile che annuncia temporali forti su tutta l’area lariana consigliando di non parcheggiare le vetture sotto le piante e raccomandando prudenza in strada.

“Evitate di parcheggiare sotto le piante – spiega l’assessore Corrado Valsecchi – e chi può metta l’auto in rimessa al coperto. Anche sul versante viabilistico consigliamo in caso di precipitazioni violente di non usare le vetture ed ovviamente di evitare di mettersi in viaggio con le moto”.

“Nonostante la manutenzione del verde e delle piante sia stata promossa in maniera corretta e disciplinata – prosegue Valsecchi – non possiamo prevedere l’intensità e la violenza dei fenomeni temporaleschi pertanto è d’obbligo la cautela e la prudenza senza alimentare ovviamente eccessivi allarmismi ed attenersi ai bollettini con le variazioni che usciranno nelle prossime ore e potrebbero andare a modificare la situazione”.