LECCO – Prima ha aggredito, inseguendoli, l’equipaggio dell’ambulanza che era stato chiamato per dargli aiuto, poi ha alzato le mani anche contro i poliziotti intervenuti per riportare la calma. Protagonista questa notte in vai Trento un 34enne italiano in quel momento in preda ai fumi dell’alcol.

Per fermarlo gli agenti della questura hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione dopo che uno di loro era stato colpito al volto (medicato, si rimetterà in sette giorni). Processato con rito direttissimo per i reati di resistenza, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, l’uomo dovrà presentarsi due giorni a settimana in questura.