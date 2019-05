LECCO – Al via sabato 8 giugno l’edizione 2019 del motogiro “Lazzoduro”, la sfida non competitiva di endurance, giunta alla 15ª edizione, organizzata dal Moto Velo Club Lecco con partenza dalla Società Canottieri di Lecco e arrivo all’Hotel Alpenvillage di Livigno, lungo un magnifico percorso tra curve e incantevoli passi di montagna.

L’atteso motogiro, per questa edizione 2019, sarà caratterizzato proprio ritorno della partenza nella città di Lecco.

Lazzoduro è un’iniziativa costruita per coniugare l’aspetto ludico a quello prettamente turistico e, fin dagli esordi, ha sempre riscosso importanti consensi, annoverando partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, affascinati da un’iniziativa che non ha eguali a livello nazionale.

Al Lazzoduro sono ammessi tutti i motoveicoli di qualsiasi tipo e cilindrata, comprese le moto d’epoca; tutti i partecipanti hanno a disposizione un roadbook dettagliato con i punti chiave di passaggio e una cartina generale con il percorso da effettuare, nonchè degli stickers distintivi di riconoscimento. Sta ai centauri se scegliere il percorso completo o quello più breve, per una sfida con sé stessi, senza cronometro o classifiche, da completarsi in un solo giorno a bordo della propria due ruote.

Anche quest’anno gli organizzatori, grazie a un sinergico lavoro comunicativo e promozionale, hanno raggiunto in breve tempo il numero massimo dei partecipanti “costringendo” così il Moto Velo Club Lecco a chiudere anticipatamente le iscrizioni. Un risultato che conferma l’importanza raggiunta nel settore delle due ruote dal Lazzoduro e che rappresenta un punto di partenza in vista di obiettivi ancor più ambiziosi per le prossime edizioni.

“Ospitare a Lecco la quindicesima edizione di un evento sportivo di questo genere e di questa caratura – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello – rappresenta una bella occasione per portare all’attenzione della cittadinanza e dei sempre più numerosi visitatori di Lecco un mondo che siamo soliti conoscere per lo più attraverso la televisione e la rete. Tra gli appassionati di moto e, con tutta probabilità, tra i partecipanti al Lazzoduro, ci sarò anche io”.

“Con piacere torniamo a partire da Lecco anche a fronte del supporto fornito dal Comune di Lecco per questa edizione numero 15 – commenta il presidente del Moto Club Lecco Fabrizio Bianchi. Il 2019 porta con sé un nuovo percorso abbinato alla tradizione dell’endurance che ci ha portato la definizione di “alpinisti a motore”, nella quale ci ritroviamo proprio in virtù della nostra passione per la moto e per le curve in quota. Il Lazzoduro prosegue nel solco della passione che Giancarlo Colombo ci ha tramandato e che ha portato gli associati da quota 70 a 260 tesserati ad oggi iscritti al Moto Club Lecco”.