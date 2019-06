LECCO – Al via la quarta edizione del Lecco Jazz Festival, la rassegna di musica jazz ospitata sul palco di piazza Garibaldi a Lecco, che proporrà quattro concerti a ingresso libero, più eventi collaterali che coinvolgeranno tutti gli angoli della città.

Quest’anno il festival presenta in città una sezione speciale dedicata ai giovani, saranno infatti ospitati giovani artisti internazionali. Ad aprire la rassegna, martedì 2 luglio alle 21, il “crooner del jazz mediterraneo” Anthus: cantante, arrangiatore e compositore siciliano, è una delle voci maschili jazz più apprezzate in Spagna. In quintetto proporrà un concerto che mescola il jazz contemporaneo con le sonorità mediterranee creando un suono meticcio. Venerdì 12 luglio alle 21 di scena il talento della bassista polacca Kinga Glyk, poco più che ventenne, ha all’attivo centinaia di concerti ed è considerata una stella nascente nel panorama jazz e blues europeo. Venerdì 19 luglio alle 21 sul palco il cantante londinese di origine afro-caraibiche Randolph Matthews con il suo “Afro Blues Project”, una miscela originale tra jazz, blues, soul, beatbox e sonorità etniche.

A chiudere il festival domenica 28 luglio una grande serata di musica con il trombettista Paolo Fresu, nome di punta nel panorama jazz internazionale. Ad accompagnarlo Daniele di Bonaventura al bandoneón e Jacques Morelenbaum al violoncello.

Il Lecco Jazz Festival sarà anche Musica negli angoli: mercoledì 10 luglio in piazza XX Settembre alle 18.30 si esibirà la blues-funk band Tonosfera e in contemporanea in piazza Lega Lombarda i Gasline, l’ensemble dei ragazzi dell’Istituto Civico Musicale “G. Zelioli” di Lecco.

Pianoforti in città sabato 20 e domenica 21 luglio dalle 10 alle 19: sei pianoforti posizionati in vari angoli della città saranno a disposizione di tutti coloro i quali vorranno suonarli; sempre domenica 21 dalle 17 un pianoforte itinerante su ruote porterà la musica tra le vie della città. Ma il festival non finisce qui: a settembre spazio al Lecco Jazz Off Festival con i laboratori didattici e i concerti curati dal Crams.

