LECCO – Due giorni dedicati al Lego organizzata dalla Comunità Pastorale beati Mazzucconi e Don Monza e dall’ITLug Lecco nel Salottone Arcobaleno dell’oratorio di San Giovanni sempre a Lecco. Tanti gli espositori presenti provenienti da tutta la Lombardia che hanno mostrato i loro lavori e la loro passione ai tanti bambini ed adulti intervenuti non solo in visita ma a giocare e a gareggiare in un concorso dedicato.

Tra i lavori più gettonati la trasposizione giocosa della Divina Brick Commedia di Dante in Lego realizzata da Fabio Broggi e Elisabetta Bianchi di Cantù, la ricostruzione in scala dell’Arengario di Monza realizzata da Marco Aurelio Montrasio che sta realizzando anche la Villa Reale di Monza e l’Italia geografica con i principali monumenti con la possibilità di vederli via app. Oltre che al Diorama creato da Spallone Valentina, Marco Chiappa, Michele Bersani Simone e Andrea Beretta, Fausto Brenna e Giovanni Mutti che consiste in una città tutta realizzata con i mattoncini che imitano delle strutture esistenti.

Premiati dal parroco don Claudio Maggioni anche i bambini del concorso Mattoncini in Vacanza: 1° Riccardo con La mia vacanza di Cantù, 2° Aurora ed Edoardo con British Holiday di Ballabio, 3° Matteo con La doccia al mare di Lecco, 4° Simone con The Beach di Carugo, 5° Alessia con Happy Summer di Lecco, 6° Samuele con Tramonti all’Aprica di Lecco.

Soddisfatta Sonia Fassoni l’organizzatrice dell’iniziativa che anticipa la mostra nella sede del Politecnico cittadino del 3 e 4 agosto.

Le composizioni in mostra:

Le premiazioni: