LECCO – Si accendono le luci sulla stagione 2019/2020 alla Polisportiva Rovinata: presentata martedì la prima squadra che nella prossima stagione parteciperà al campionato di terza categoria e sarà diretta dal mister Riccardo Villa, proveniente dalla Polisportiva Valmadrera.

La rosa sarà costituita in gran parte dagli stessi componenti delle scorse stagioni, con l’aggiunta di cinque nuovi ragazzi saliti dalla juniores: si tratta di Giovanni Garota (portiere), Enrico Scola (difensore), Francesco Di Palma (difensore), Matteo Erba (difensore), Janoui Youssef (centrocampista). L’inserimento dei giovani conferma la politica della società portata avanti negli ultimi anni, ovvero quella di puntare soprattutto sui ragazzi provenienti dal settore giovanile.

Ad accompagnare Villa ci saranno Memo Fumagalli come vice allenatore, Emilio Rossi come dirigente, Maurizio Bertarini come preparatore dei portieri. L’obiettivo della stagione, cosi come indicato dal presidente Simone Donizetti, è la qualificazione ai Play Off. Il pronti-via è fissato per il 19 agosto.