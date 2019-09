LECCO – Due cittadini marocchini, un cittadino albanese e un cittadino nigeriano rimpatriati dall’Ufficio Immigrazione della questura di Lecco. I primi tre sono stati accompagnati all’aeroporto di Malpensa mentre l’ultimo è stato affidato al Cpr di Torino per il successivo rimpatrio.

E.A., classe 1996, cittadino del Marocco, era infatti in carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, il magistrato di sorveglianza di Varese ha emesso il decreto di espulsione in alternativa alla detenzione.

B.D., classe 1979, cittadino albanese, è stato scarcerato per fine pena da Pescarenico, condannato in più occasioni per rapina, lesioni, minaccia, porto d’armi, danneggiamento, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiale anche sotto vari alias.

E.M., classe 1993, cittadino marocchino, era infatti in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti e il rimpatrio è la sanzione alternativa alla detenzione.

Infine M.E., classe 1992, cittadino nigeriano, ha visto rigettata la domanda di asilo politico ed è stato condannato in più occasioni per furto, resistenza, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per atti osceni in luogo pubblico a Lecco.