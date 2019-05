VILLAFRANCA (VR) – Si riconfermano gli atleti del maestro Guido Rossini della Fuji-Yama Lecco al 10° Campionato Nazionale di Karate a Villafranca, in provincia di Verona. Numerosi gli atleti in gara che si sono affrontati nelle diverse categorie ed altissimo il livello delle molteplici società presenti, provenienti da tutta la penisola.

Di seguito i risultati: oro Kata individuale per Maja Zanetti (Cat. 6-8 anni cinture gialle) ed argento Kumite individuale; bronzo per Carola Ciappesoni nel Kata individuale (Cat. 6-8 anni cinture gialle); bronzo per Riccardo Frigerio nel Kata individuale (cat. 11-12 anni cinture verde-blu). Eccellenti risultati per Lorenzo Tantardini, cintura blu, che porta a casa quattro medaglie: bronzo nel Kata singolo (cat. Esordienti B) ed argento nella categoria superiore Cadetti, argento nel Kumite (cat. -35 Kg) ed oro nel Kumite a squadre (cat. Esordienti); doppio argento per Michetti Neva nelle due categorie disputate, Kata e Kumite individuale.

Ottimi i risultati di Matteo Corbetta che gonfia il medagliere personale con un bronzo Kata individuale (cat. Junior Open), confermando lo stesso risultato nella categoria superiore (cat. Seniores Open), bronzo nel Kumite (Cat. Junior -68kg) ed oro nel kata a squadre (Cat. Senior). Argento individuale per Andrea Agazzi, tornato sui tatami dopo una pausa di diversi mesi (cat. Cadetti cinture nere).

Tripletta anche per Vanessa Corti, realizzando un argento nel Kata singolo (cat. Senior), oro nel Kumite individuale (Cat. Senior -55kg) ed oro nel Kata a squadre. Per concludere doppietta di ori per Giulia Pogliani, nelle due categorie di Kata Senior, individuale ed a squadre.

Orgoglioso il maestro Rossini: “Nonostante il periodo carico di impegni scolastici e lavorativi, i ragazzi hanno dimostrato la loro tenacia sui tatami di questo Campionato Nazionale, riconfermando i risultati di un’ottima stagione sportiva, che avrà il culmine all’ottavo Campionato Mondiale WUKF che si disputerà a Bratislava (Slovakia) il prossimo 20 giugno”.