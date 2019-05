FOLIGNO (PG) – Semifinale della Poule Scudetto del campionato di Serie D allo stadio comunale “Enzo Blasone” di Foligno: Cesena-Lecco finisce 2-0 per i blucelesti, che ora attendono di conoscere la vincente del match Avellino-Pergolettese – da affrontare domenica 2 giugno al prestigioso stadio “Curi” di Perugia per la conquista dello scudetto del campionato Dilettanti.

Lecco e Cesena sono state protagoniste nei rispettivi gironi. Ma adesso gli uomini di Gaburro sognano il titolo di categoria che potrebbe giungere domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 16).

Tutto nella ripresa. Al 53′ la prima rete: Pedrocchi lancia in profondità Lisai che rientra sul sinistro, mette a sedere il difensore e serve per Capogna che a porta vuota deve solo appoggiare in gol.

Otto minuti dopo il raddoppio, ancora con Capogna. Il bomber viene servito sempre da Lisai e a tu per tu con il portiere non sbaglia: 2 a 0 e si va in finale al ‘Curi’.

–

CESENA-LECCO 0-2

CESENA (4-2-3-1): Sarini, Valeri (22′ s.t. Marfella), Alessandro (27′ s.t. Munari), Viscomi, Tola, Ciofi, Zamagni, Benassi (22′ s.t. Mantovani), Andreoli (27′ s.t. El Bouhali), Campagna, Capellini.

A disposizione: Agliardi, De Feudis, Ricciardo, Fortunato, Tortori.

Allenatore: Giuseppe Angelini.

LECCO (4-3-3): Safarikas; Samake (19′ p.t. Nocerino), Malgrati, Merli Sala, Corna; Pedrocchi, Moleri (32′ s.t. Silvestro), Dragoni (40′ p.t. Ba); D’Anna, Lisai (22′ s.t Poletto), Capogna (29′ s.t. Fall).

A disposizione: Jusufi, Carboni, Draghetti, Meneghetti.

Allenatore: Marco Gaburro.

MARCATORE: Capogna 8′ e 15′ s.t.

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa

AMMONITI: Nocerino, Malgrati e Poletto