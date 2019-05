LECCO – Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 di “Lecco Cineincittà”, rassegna cinematografica locale aperta a lecchesi e non. Quest’anno si terrà presso Spazioteatroinvito nelle serate dell’11 e 12 ottobre. L’iscrizione è gratuita e si possono presentare cortometraggi, videoclip e film di una durata massima di 100 minuti. Possono partecipare scuole di ogni ordine e grado, filmakers, oratori, centri di aggregazione, associazioni.

Le opere verranno selezionate da una commissione artistica. Il tema è libero. Ci saranno due sezioni: la sezione “locale” e la sezione “fuori Provincia”. L’organizzazione è a cura dell’associazione no profit Spettacolaree che si occupa della realizzazione di laboratori di cinema, teatro, canto e ballo sul territorio lecchese,patrocinata dal comune di Lecco e dalla Lecco film commission. È possibile scaricare le schede sul sito www.spettacolaree.it.

La rassegna nasce nel 2015 e anche quest’anno le attività di Spettacolaree giungono al termine, il bilancio della seconda stagione è più che positivo con oltre trenta iscritti di età compresa tra i dieci e i venti anni circa. Per concludere in bellezza i soci hanno deciso di organizzare un saggio finale aperto al pubblico e a ingresso gratuito dove chiunque vorrà potrà toccare con mano il risultato dei laboratori di canto, teatro, ballo e cinema. Fiore all’occhiello della serata è sicuramente il nuovo film: “Dalila” interamente prodotto nel lecchese e interpretato da alcuni degli associati. Il tutto si terrà venerdì sera allo Spazioteatroinvito alle 21.

Abbiamo sentito il presidente Mario Alberto: “Il nostro intento è quello di dare ai ragazzi qualcosa che a Lecco non c’è o c’è poco, ovvero il cinema, o comunque avvicinare i ragazzi a queste arti che potrebbero diventare anche il loro lavoro in futuro, per noi soci fondatori è principalmente un hobby e una passione”.

I laboratori riprenderanno nel mese di ottobre ma le attività dell’associazione non si fermano in estate, i ragazzi hanno infatti già in progetto di partecipare ad alcune notti bianche locali ed eventi nel lecchese. Inoltre spesso si recano alla casa di riposo di Bellagio ad intrattenere gli anziani. Per Spettacolaree oltre la professionalità proposta all’interno dei laboratori è importante che i ragazzi possano contemporaneamente fare aggregazione e divertirsi. Possono partecipare ai laboratori, che si tengono il sabato pomeriggio in via Cesare Cantù a Lecco, bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Per chi fosse appassionato di media i ragazzi di Spettacolaree organizzano anche un laboratorio radiofonico che si tiene in una storica radio in modulazione di frequenza della città di Lecco. È prevista una piccola quota associativa per la partecipazione ai laboratori.