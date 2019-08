MILANO – Anas ha programmato gli interventi di installazione o sostituzione delle barriere di protezione laterale in corrispondenza degli svincoli lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” tra Cinisello Balsamo, al km 8,550, e Lecco, al km 49,500. Da lunedì 26 agosto e fino al 5 settembre saranno dunque attive limitazioni al transito.

Le attività saranno condotte con il restringimento delle carreggiate, in entrambe le direzioni Lecco e Milano, e la chiusura delle rampe di ingresso e uscita a seconda dell’avanzamento delle attività di cantiere. Per mitigare il più possibile i possibili disagi all’utenza in transito le lavorazioni saranno eseguite nel solo orario notturno 22-6, con sospensione delle attività durante le notti fra il sabato e la domenica, fra la domenica ed il lunedì e nei giorni festivi.

