LECCO – Prenderà il via venerdì 24 maggio con lo spettacolo di Giacomo Poretti del conosciutissimo trio e di Daniela Cristofori laFesta Popolare 2019 Memorial Carozzi Sandionigi organizzata dall’Oratorio San Luigi di Lecco. Il duo comico vuole invitare a riflettere sulla litigiosità tra le coppie e su come può essere costruttiva, se affrontato in un modo corretto. L’evento sarà alle 21 nella tensostruttura appositamente allestita nel campo di pallavolo in oratorio

Il 25 maggio serata musicale in collaborazione con il concerto dei Sons of a Beach Duo. Il 26 maggio la Festa del Grazie che inizierà alle 10 con la messa in oratorio e proseguirà con il pranzo comunitario. Pomeriggio dedicato al Campanile e una partita vecchie glorie del G.S.G. Lecco. La sera alle 21.30 il recital Pinocchio messo in scena dei ragazzi delle medie.

Il 28 maggio la giornata Giocasport, mentre il 29 maggio alle 19:30 torneo di burraco. Il 30 spazio cucina aperta con menu nazionale dalle 19:30 con piatto a tema e il concerto dei Cani Sciolti. Il 31 maggio il gruppo adolescenti metterà in scena Cercasi Erede per una serata in famiglia.

Il 1° giugno ci sarà il Pasta Party in occasione della skyrace ResegUp. Il 2 giugno la nona edizione del Memorial Carozzi-Sandionigi con un torneo polisportivo di calcio, pallavolo e basket con diverse squadre che si affronteranno in tutti gli sport proposti.