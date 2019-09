BERGAMO – Disavventura questo pomeriggio per i pendolari del convoglio Trenord 5048 delle 15:08 da Bergamo verso Lecco: poco prima della partenza, decine di persone sono state fatte scendere dal regionale [foto a destra] perché la presenza di tantissimi passeggeri “rischiava di far cedere gli ammortizzatori” che – a detta del personale – non erano in grado di sostenere il peso dei viaggiatori in un treno evidentemente sottodimensionato, dato che era formato da appena tre carrozze.

A quel punto molti passeggeri sono stati “trasferiti” su un altro mezzo, partito in ritardo in direzione della città manzoniana. Malumore tra chi ha subito il disservizio – giungendo a Lecco quasi mezz’ora dopo l’orario previsto per l’arrivo.