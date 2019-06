LECCO/COMO – Una tesi su una delle tratte ferroviarie meno considerate, malgrado unisca due città di rilievo – seppur in perenne rivalità fra loro –: Gabriele, studente del Politecnico, ha deciso di prendere questo “ramo morto” come caso di studio per concludere il ciclo dei propri studi di ingegneria.

Per avere un quadro più chiaro della situazione dei treni Lecco-Como ha deciso di creare un breve sondaggio in modo da saggiare il sentimento della popolazione, in particolare quello di chi prende il treno con una certa frequenza per spostarsi. Non solo sulla famigerata tratta.

Undici semplici domande con risposte a scelta multipla rapide: due minuti del vostro tempo per contribuire, in qualche modo, alla scienza e alla mobilità sostenibile, che forse dovremmo iniziare a considerare maggiormente. Clicca qui per partecipare al sondaggio.