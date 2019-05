LECCO – In funzione dell’atteso afflusso di persone previsto per la partita di calcio tra la Nazionale Attori, la Rappresentativa Magistrati Italiani e una selezione di personale scolastico delle scuole della rete CPL, organizzata allo stadio “Rigamonti – Ceppi” di Lecco dall’Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi nell’ambito degli eventi commemorativi per il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, giovedì 23 maggio dalle 9 alle 13:30 sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Pascoli e via Cantarelli e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati già dalle 7 e fino alle 18, fatti salvo i veicoli autorizzati dalle Forze di Polizia e dal personale in servizio presso lo stadio.

