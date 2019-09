LECCO – Può bastare anche un piccolo gesto per tutelare l’ambiente e sensibilizzare le giovani generazioni. La Cisl Scuola Monza Brianza Lecco ne è convinta e per questo sta sostenendo l’iniziativa “Una pianta in ogni scuola per il pianeta“, in occasione dello sciopero globale per il clima in programma domani. Le scuole che vorranno aderire all’invito potranno perciò fare richiesta alla sede territoriale della Cisl Scuola Monza Brianza Lecco. Quest’ultima si farà carico della fornitura di una pianta da collocare in uno spazio verde della scuola. Per aderire all’iniziativa basterà utilizzare l’indirizzo e-mail: cislscuola_monza@cisl.it.

“Venerdì 27 settembre, in tutto il mondo – specifica la Cisl Scuola Monza Brianza Lecco – si scenderà in piazza per gridare a gran voce che la crisi climatica sta arrivando e dobbiamo fare tutto il possibile per fermarla. Siamo in una vera e propria emergenza e dobbiamo agire di conseguenza”.

“In questa maniera – spiega Matteo Giammanco, segretario generale Cisl Scuola Monza Brianza Lecco – vogliamo fare un atto piccolo, ma sicuramente significativo, in grado di andare oltre gli slogan che sentiamo in questi giorni. Gli studenti vedranno crescere quella pianta e penseranno a ciò che si può fare per difendere il nostro pianeta e per contrastare i cambiamenti climatici”.