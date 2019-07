LECCO – Iscrizioni aperte per il tradizionale campeggio estivo per la sezione Uoei di Lecco, destinazione Francia nella Valle de la Maurienne.

Nel bel mezzo del parco nazionale della Vanoise, la valle offre molteplici possibilità di attività; escursionismo, alpinismo, arrampicata, mountain bike, vie ferrate e ciclismo su strada. Per gli appassionati di tekkinng, escursioni, ai rifugi d’Ambin (2270 m), Averole (2210 m), del Carro (2760 m), du Col de la Vanoise (2515 m), de la Dent Parrachèe (2511 m), des Evettes (2590 m); per i praticanti dell’arrampicata in falesia la zona offre una moltitudine di soluzioni: alcune falesie arrivano a contare 100 vie di arrampicata per tutti i livelli; per chi preferisce l’alpinismo in quota e desidera far visita ai ghiacciai, la Grande Casse (3855 m), la Grande Gliere, chiamata “il Cervino della Vanoise”, e le vie dei grandi alpinisti del passato; per gli interessati alla mountain bike le possibilità abbondano, potendo sfruttare gli impianti di risalita e successivamente lanciarsi in entusiasmanti discese; per gli appassionati di ciclismo su strada si presenta la possibilità di valicare il Colle de la Madaleine verso la Tarantasia, il Colle del Moncenisio verso l’Italia, il Colle del Tèlègraphe o il Colle del Galibier verso Briancon, il Colle de la Croix-de-Fer o il Colle del Glandon in direzione Grenoble.

Il soggiorno lecchese è in agenda dal 3 al 18 agosto nel Camping Caravaneige Le Val d’Ambin di Bramans-Vanoise, a 1200 metri. Le iscrizioni si prenderanno alla sede di corso Promessi Sposi, 23/n/1 a Lecco, aperta il martedì e venerdì dopo le 21. Il viaggio di andata e ritorno rimane a carico dei partecipanti, maggiori dettagli organizzativi del campeggio si potranno prendere in sede al momento dell’iscrizione.