LECCO – Inizia a comporsi il fitto calendario dell’edizione 2019 di Immagimondo, festival di viaggi, luoghi e culture, che si terrà a Lecco e nei Comuni limitrofi dal 14 settembre al 4 ottobre. Un festival dove si può viaggiare attraverso immagini, racconti, suoni, cibo, un tuffo in culture e luoghi del mondo. Reportage realizzati da fotografi di livello internazionale e allestimenti di mostre fotografiche avranno grande spazio in questa 22esima edizione curata come sempre dall’associazione Les Cultures.

Sabato 14 settembre

Alle 17.30 a Palazzo delle Paure di Lecco alla presenza dell’ambasciatore della Repubblica del Rwanda conferenza su come il Paese si presenta oggi al turista, senza dimenticare le ombre dei terribili fatti che lo hanno lacerato. Un passato ancora vivo, soprattutto per chi ha vissuto quei terribili fatti nella primavera di 25 anni fa. Alle ore 18.30 inaugurazione alla Torre Viscontea della mostra fotografica “Rwanda, 100 more days” di Giovanni Mereghetti.

Venerdì 20 settembre

“Butterfly Effect” performance tra suono e parola. Un viaggio dove le suggestioni evocate dalla voce recitante di Simone Savogin (finalista a Italia’s Got Talent) si intrecciano con le sonorità delle musiche composte da Stefano Fumagalli.

Sabato 21 e domenica 22 settembre

I Viaggi dell’Anima – racconti di viaggio al ritmo dei propri passi – a Civate, Complesso di San Calocero. Andrea Mattei porterà da Bari a Matera lungo il Cammino Materano. Le storie di cammini e camminatori di Natalino Russo ci faranno scoprire come l’Italia sia un lungo sentiero che Barbara Cassioli ha percorso da Livergnano a Lampedusa senza soldi alla ricerca di comunità intenzionali, di storie di cambiamento ed ispirazione.

Venerdì 27 settembre

Il fine settimana Tutto il Mondo a Lecco si aprirà con un evento allo spazio oTo Lab di via Mazzuconi 12 a Lecco. Tema la migrazione tra Senegal e Sicilia da differenti punti di vista presentando il progetto di documentari brevi “Senegal/Sicily” e un allestimento di foto del progetto “People of Tamba”, a cura del fotografo Giovanni Hänninen e del regista Alberto Amoretti (fino al 6 ottobre).

Sabato 28 e domenica 29 settembre

Alla scoperta di “pezzi” di mondo attraverso il racconto di viaggiatori, presentazioni di libri, proiezione di documentari e reportage, incontri con studiosi.

Si parlerà di Europa con giornalisti del Corriere della Sera che hanno curato il progetto “100 giorni in Europa”. Il fotografo e antropologo Riccardo Bononi racconterà con le sue immagini in Madagascar. Il conduttore di Rai Radio Tre Graziano Graziani svelerà i motivi per fondare una nazione. Occasione per fare il giro del mondo in barcastop e in bicicletta. In viaggio dal Caspio alla Cina e lungo la Transiberiana. Alla scoperta di un pezzo di Finlandia lungo il fiume Volga grazie al lavoro sul Popolo Mari del fotografo Raffaele Petralla. Passeggiata in inverno sui Carpazi con Mario Casella, e molto altro. Tanti gli appuntamenti nelle sale del centro storico, arricchiti da un fuori programma che prevede laboratori per adulti e bambini.