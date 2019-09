LECCO – L’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecco organizza le “Visite guidate alle chiese di Lecco” in agenda sabato 21 settembre dalle 16 alle 19 per le “Giornate europee del patrimonio”. L’associazione professionale ha aderito con entusiasmo, organizzando una visita guidata da iscritti all’ordine a cinque chiese di Lecco e del territorio.

La visita alla chiesa di Santa Marta, in piazza Santa Marta a Lecco, sarà guidata dall’architetto Massimo Dell’Oro. La visita all’oratorio San Carlo, in via Corno Medale a Rancio di Lecco, sarà guidata

dall’architetto Anselmo Gallucci. La visita alla chiesa di San Francesco, ai più nota come la parrocchiale dei Santi Materno e Lucia, in piazza Frate Cristoforo a Pescarenico di Lecco, sarà guidata dall’architetto Jonathan Tardieu. La visita alla chiesa San Giovanni Battista, in corso Bergamo a Chiuso di Lecco, sarà guidata dall’architetto Antonio Pietro Invernizzi. Infine, la visita alla chiesa di San Lorenzo vecchio, in via don Minzoni a Rossino di Calolziocorte, sarà guidata dall’architetto Eugenio Guglielmi.

L’appuntamento è fissato per le 16 sul sagrato delle rispettive chiese. La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti i cittadini senza prenotazione. La giornata si concluderà con l’evento “Benedicite nomini ejus: Polifonia del Rinascimento europeo”, un concerto di musiche cinquecentesche e secentesche Hassler, De Langa, Palestrina e Victoria, eseguite dall’Ensemble Vocale Harmonia Cordis di Milano, con inizio alle 21 alla chiesa di Santa Marta.