BERGAMO – Quanto vale la vita di un soccorritore? Capita spesso che dietro a un intervento in apparenza semplice e di routine ci sia in realtà un dispiegamento di forze e una serie di complessità che è difficile immaginare. Una distorsione a una caviglia, per esempio, non richiama l’attenzione come un intervento più grave e così l’operazione passa in secondo piano.

Nei giorni scorsi, la VI Delegazione Orobica del Cnsas ha portato in salvo una persona che per fortuna non ha avuto traumi gravi ma l’intervento è durato oltre 11 ore e ha richiesto l’impegno di una trentina di uomini…