MILANO – Diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo per rischio temporali forti sull’area nord occidentale della Lombardia a partire dalle 18 di questa domenica 9 giugno. Codice di guardia arancione – moderata criticità – nell’area varesina, su Lario e Prealpi Occidentali, nel Nodo idraulico di Milano (Brianza) e nella bassa pianura occidentale.

SINTESI METEOROLOGICA

Oggi, domenica 9 giugno, nel corso della mattina precipitazioni sparse, con asse di propagazione sudovest nordest: a partire dai rilievi alpini e prealpini, quindi in giornata interessamento anche a parte dei settori di pianura. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio e temporale.

Dalla serata di domenica e fino alle prime ore di lunedì 10 giugno le precipitazioni insisteranno maggiormente sulla fascia occidentale della regione con fenomeni temporaleschi che localmente potranno risultare di forte intensità, in particolare sul Nordovest.

Quindi tra la mattina e il primo pomeriggio di lunedì, seppur in attenuazione, ancora precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, in temporaneo esaurimento invece sulle pianure. Da metà pomeriggio-sera precipitazioni in diffusa riattivazione, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Dalla serata di domenica si avrà inoltre una intensificazione della ventilazione dapprima in montagna, e nel corso della giornata di lunedì anche in pianura con venti dai quadranti orientali e meridionali: in particolare nella giornata di lunedì sulla Pianura, Appennino e fascia prealpina sotto i 1.500 metri circa venti da deboli a moderati, a tratti localmente forti (medie orarie mediamente tra 10 e 25 km/h, a tratti fino a 40 km/h) sopra i 1.500 metri circa venti da moderati a forti.