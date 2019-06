MILANO – Temporali forti dalle 18 di oggi su tutta la Lombardia. Lanciata dal bollettino della protezione civile regionale e valida fino almeno a domattina, per i nostro territorio si tratta di allerta meteo moderata – codice arancione – accompagnata dall’allerta ordinaria – codice giallo – per rischio idrogeologico e vento forte.

SINTESI METEOROLOGICA

Flusso in quota da sudovest, associato ad un’onda depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico e in successivo spostamento verso est, il cui asse transiterà sulla nostra regione nella giornata di domani, sabato 22 giugno.

Per oggi, venerdì 21 giugno, attese precipitazioni sparse, con asse di propagazione ovest-est. In giornata le precipitazioni interesseranno maggiormente i settori alpini e prealpini, verso il tardo pomeriggio-sera anche i settori di pianura, risultando anche a carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni locali di forte intensità.

Tra la serata di oggi 21 giugno e la mattina di domani 22 giugno, precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest. Da metà mattina fenomeni in spostamento verso i settori sudorientali: dapprima Appennino, quindi fascia centro-orientale di pianura e di Prealpi. Durante queste fasi potranno formarsi linee temporalesche, con associate piogge o rovesci localmente intensi. Dalla serata fenomeni in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori alpini.

Si segnalano rinforzi di vento dai quadranti settentrionali sui settori occidentali tra la serata di oggi 21 giugno e la mattina di domani 22 giungo, in particolare su fascia prealpina e alpina tra i 700 e i 1.500 metri circa, con velocità medie orarie mediamente tra i 15 e 35 km/h.

Domenica 23 giugno possibili deboli precipitazioni residue fino al primo mattino, quindi assenti. In giornata non escluse deboli occasionali a ridosso dei rilievi centro-orientali.