PREVISIONI METEOROLOGICHE – La seconda ondata di caldo sta finalmente volgendo al termine, con picchi termici ancora elevati. Dopo un buon periodo gradevole, con temperature vivibili, l’anticiclone nord africano ha ricominciato a ruggire. Ad inizio settimana le giornate si sono fatte via via più afose con valori pomeridiani mediamente tra 34/35°C. Valori inferiori sicuramente all’ondata di caldo di fine giugno, con le massime che raggiunsero i 37/38°C. Fastidioso l’alto tasso di umidità, che durante le notti tropicali lecchesi ha raggiunto valori tra 80/90%.

Nel corso del fine settimana, l’alta pressione nord africana sposterà il suo “quartier generale” sulla Scandinavia. Così facendo favorirà l’ingresso di un sistema frontale perturbato che a suon di forti temporali spazzerà via la calura.

Le previsioni per la città di Lecco

Venerdì 26 luglio

Sarà l’ultima giornata di gran caldo, con temperature pomeridiane attorno a 33°C.

Percepite invece tra 44/45°C.

Temperatura mattutina attorno a 25°C, zero termico diurno oltre 4300 metri.

Primi temporali tra pomeriggio e notte.

Venti deboli variabili.

Allerta meteo: Afa

Sabato 27 luglio

Al mattino deboli rovesci, rovesci e temporali di forte intensità accompagnati anche da grandine.

Temperatura massima in calo fin verso i 28°C, mattutina in calo attorno a 23°C, zero termico diurno in calo fin verso i 4100 metri.

Venti deboli variabili.

Allerta meteo: forti temporali.

Domenica 28 luglio

Giornata più vivibile e fresca. Nubi irregolari e probabili rovesci.

Temperatura massima 25°C, minima 17°C, zero diurno in calo sotto i 3.500 metri.

Venti moderati da Sud Ovest ad inizio giornata, da Nord Est in nottata.

Tendenza per lunedì 29 luglio

Ritorno il bel tempo, temperature in rialzo ma senza eccessi.

Fabio Porro