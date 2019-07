PREVISIONI METEOROLOGICHE – Prosegue l’estate senza eccessi termici con qualche passaggio perturbato anche incisivo. L’ultimo è quello di lunedì 15 luglio che ha sferzato il territorio lecchese a suon di temporali. Accumuli precipitativi elevati che hanno in alcune zone della provincia causato nuovi allagamenti.

Nel fine settimana l’alta pressione delle Azzorre porterà stabilità e tempo per lo più soleggiato. Il forte riscaldamento innescherà qualche rovescio pomeridiano, specie travenerdì 19 e sabato 20 luglio. Bel tempo per l’intera giornata di domenica 21 luglio, qualche rovescio in nottata.

Temperature gradevoli, ma in ulteriore rialzo: massime attese per la cittadina di Lecco, comprese tra 28/29°C, temperature mattutine comprese tra 19/21°C.

Zero termico diurno in rialzo fin verso i 3900 metri.

Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 22 luglio: nuova ondata di caldo africano, le temperature pomeridiane punteranno verso i 34/35°C.

Fabio Porro